Суд в Москве арестовал бросившую ребенка в переходе у метро женщину

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Дорогомиловский суд Москвы принял решение взять под стражу Мафтунахон Каримову, оставившую 13 февраля младенца на станции метро «Парк Победы», заявили РБК в пресс-службе суда Москвы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля 2020 года Мафтунахон Каримовой», — сообщил собеседник РБК.

В суде уточнили, что женщине предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 УК («приготовление к преступлению и покушение на преступление») и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК («убийство малолетнего или другого лица в беспомощном состоянии»).

Завернутого в простыню ребенка нашли в подземном переходе возле станции метро «Парк Победы» утром 9 февраля. 13 февраля мать ребенка задержала полиция, она признала свою вину и объяснила поступок сложным материальным положением.

13 февраля СК задержал мужчину, бросившего в январе в аэропорту Шереметьево двоих своих детей. Ему предъявлено обвинение по ст. 125 УК (оставление в опасности).