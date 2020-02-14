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Общество ,  
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Бросившая младенца у московского метро мать объяснила поступок бедностью

Следователи с помощью переводчика допросили женщину, оставившую младенца в подземном переходе около станции метро «Парк Победы». Соответствующая запись опубликована на YouTube-канале ведомства.

В ходе допроса 29-летняя женщина полностью признала свою вину. По ее словам, избавиться от ребенка она решила из-за сложного материального положения.

Следствие обратилось в суд с требованием отправить женщину под стражу.

В переходе станции метро «Парк Победы» нашли брошенного младенца
Общество

Брошенного младенца нашли около станции «Парк Победы» 12 февраля. По данным Следственного комитета, мальчик, завернутый в простыню, лежал на снегу около подземного перехода. Ребенка передали врачам, по факту случившегося было заведено уголовное дело по ст. 125 УК (оставление в опасности).

В ходе поиска родственников ребенка выяснилось, что женщина, оставившая младенца, попала на видеокамеры. На следующий день ее задержали.

Теги: младенец, Москва, метро
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