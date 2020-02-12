В переходе станции метро «Парк Победы» нашли брошенного младенца

В подземном переходе на станции метро «Парк Победы» обнаружили ребенка возрастом до года без сопровождения взрослых, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Младенец был завернут в простыню.

«В 5:12 на службу «02» поступило сообщение об обнаружении младенца возрастом приблизительно до года в районе подземного перехода [на станции метро] «Парк Победы». Сотрудники полиции сейчас устанавливают личность и местонахождение родителей ребенка, сам он был передан медикам для осмотра и при необходимости оказания медицинской помощи. Проводится проверка», — уточнили в главке.

В пресс-службе Московского метрополитена уточнили, что ребенка нашел сотрудник метро. «На место были вызваны скорая помощь и полиция. Медики забрали малыша в детскую больницу», — сказал РБК представитель подземки. Он добавил, что подземный переход не относится к территории метрополитена.

В пресс-службе главного следственного управления СКР по Москве сообщили, что мальчик, на вид два-три месяца, лежал на снегу возле подземного перехода. По факту обнаружения ребенка проводится доследственная проверка.

26 января в столичном аэропорту Шереметьево обнаружили двоих мальчиков без сопровождения взрослых. У детей были при себе свидетельства о рождении и записка от их отца. В ней мужчина сообщал, что у него нет денег, чтобы прокормить детей, и просил отправить их во «временный дом приюта».