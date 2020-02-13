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Общество ,  
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Полиция задержала мать оставленного у станции метро «Парк Победы» ребенка

Фото: СК РФ

Сотрудники московской полиции задержали предполагаемую мать найденного на станции метро «Парк Победы» младенца. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Задержали в Московской области женщину, предположительно, мать ребенка», — сообщили в полиции.

По словам представителя пресс-службы, женщину нашли оперативники Дорогомиловского района совместно с коллегами из уголовного розыска. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

12 февраля сотрудник метрополитена нашел в переходе на станции метро «Парк Победы» брошенного младенца. Он вызвал на место происшествия медиков и полицию.

В тот же день Следственный комитет города Москвы возбудил уголовное дело по ст. 125 УК (оставление в опасности), а полиция приступила к поискам родственников ребенка.

Теги: младенец, «Парк Победы», новости РБК
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