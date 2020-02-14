Путин назначил трех помощников Медведева

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении трех помощников зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Помощниками Медведева стали Олег Осипов, Михаил Тринога и Сергей Соболев.

Осипов с сентября 2018 года до отставки Медведева с поста премьер-министра был его пресс-секретарем, а также заместителем руководителя аппарата правительства. Соболев занимал должность руководителя протокола премьер-министра — замглавы аппарата правительства, а Тринога был руководителем секретариата главы кабмина.

Дмитрий Медведев был назначен зампредседателя Совбеза 16 января. После ухода правительства в отставку Путин заявил, что создаст эту должность специально для него. В Совбезе зарплата Медведева осталась такой же, как на посту премьер-министра, и составила 618,7 тыс. руб. в месяц.