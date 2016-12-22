ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,82 67,90 EUR Нал. 79,93 78,94 USD Бирж. 68,34 +0,09 EUR Бирж. 79,52 +0,13 USD ЦБ. 68,25 -0,21 EUR ЦБ. 79,37 +0,23 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6407,80 -585,60 IMOEX 2339,93 +0,80% RTSI 1078,62 +0,91% Brent 77,49 +0,31% DJIA 25974,99 +0,09% Nasdaq 7995,17 -1,19%
Тимакову на посту пресс-секретаря Медведева сменит замглавы «РИА Новости»
Лента новостей
Сенатор рассказал о диалоге Google с «органами» из-за видео Навального 14:42, Политика СМИ анонсировали возвращение Марадоны к тренерской работе 14:40, Спорт Следствие назвало причину смерти вокалистки The Cranberries 14:34, Общество Кремль ответил на обвинения Мэй по «делу Скрипалей» 14:33, Политика В рейтинг богатейших кланов России от Forbes вошла новая семья 14:29, Бизнес «Обвинения ни на что не влияют»: западные СМИ об «отравителях» Скрипалей 14:29, Политика Burberry решила прекратить уничтожение своих вещей на миллионы фунтов 14:27, Бизнес Франция готова нанести удар по Сирии в случае использования химоружия 14:17, Политика Регион Сибири перейдет на госплан по советскому образцу 14:12, Экономика Все идет по госплану: зачем Иркутская область вернулась к пятилеткам 14:11, Экономика Генштаб рассказал об «Искандерах», танках и кораблях на учениях «Восток» 14:07, Политика Тимакову на посту пресс-секретаря Медведева сменит замглавы «РИА Новости» 13:56, Политика Вплотную к рекорду: биотехнологические компании подорожали на 15% за год 13:55, Quote В ЦБ назвали краткосрочной тенденцию повышения ставок по вкладам 13:54, Финансы Спикер Верховной рады оправдался за слова о Гитлере-демократе 13:52, Политика На недельку в Комарово без визы: петербургский ответ Французской Ривьере 13:50, РБК и Первая Линия Крупный автодилер начал продавать машины за криптовалюту 13:47, Крипто Глава Aurus: «Цена будет на уровне люкса, но не как у Rolls-Royce» 13:34, Авто ЦБ вывел временную администрацию из оборонного банка 13:26, Финансы Майский указ профинансируют из федерального бюджета на 95% 13:25, Экономика Как производят мраморную говядину в России 13:12, РБК и Мираторг Рефинансирование ипотеки подорожало из-за обязанности заверять сделки 13:04, Финансы Минус $106 млрд: что произошло с крипторынком летом 13:03, Крипто В Тольятти два человека погибли при пожаре на заводе 12:58, Общество Левада-центр зафиксировал резкий рост напряженности в обществе 12:55, Общество Минфин назвал антиконституционным меняющий цену полисов ОСАГО коэффициент 12:51, Общество В Екатеринбурге возбудили дело после стрельбы по автомобилю Audi 12:46, Общество Автор «Дао Toyota» назвал причину неэффективности российских компаний 12:45, Бизнес
Тимакову на посту пресс-секретаря Медведева сменит замглавы «РИА Новости»
Политика, 13:56
0
Тимакову на посту пресс-секретаря Медведева сменит замглавы «РИА Новости»
Сменщиком Натальи Тимаковой на посту пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева станет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов, рассказали источники РБК
Олег Осипов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Новым пресс-секретарем Дмитрия Медведева станет первый замглавного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов. Об этом РБК рассказали два источника, близких к правительству. О назначении Осипова будет объявлено в ближайшее время, уточнили оба собеседника РБК. Осипов, как и Тимакова, помимо должности пресс-секретаря также станет заместителем руководителя аппарата правительства, заявил в четверг, 6 сентября, вице-премьер Константин Чуйченко, передает ТАСС.

Сама Наталья Тимакова оставляет свой пост и уходит работать в ВЭБ, сообщил РБК 2 июля. Как сообщили изданию два федеральных чиновника и подтвердил собеседник, близкий к ВЭБу, Тимакова решила сменить сферу деятельности и рассматривается как кандидатура на пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка, а переход на новое место ожидается в конце лета — начале осени.

Наталья Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря Дмитрия Медведева
Политика

По словам федерального чиновника и близкого к госбанку источника РБК, в сферу ответственности Тимаковой на новом посту могут войти проекты в области культуры и развития городских территорий.

Наталья Тимакова (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Тимакова ранее назвала информацию о смене работы слухами, в ВЭБе отказались от комментариев. В четверг Тимакова о своем переходе в ВЭБ рассказала лично. «В настоящий момент я заканчиваю переговоры с ВЭБ, куда намереваюсь перейти», — цитирует ее «Интерфакс».

Выпускница философского факультета МГУ Тимакова работала журналистом в «Московском комсомольце», «Коммерсанте» и «Интерфаксе». Она один из соавторов книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным», изданной перед президентскими выборами 2000 года. В 1999 году Тимакова стала и.о. пресс-секретаря премьер-министра Владимира Путина, в 2000 году, после его избрания президентом, была назначена замначальника пресс-службы президента, а в 2004 году возглавила ее.

​Хорошие отношения с Медведевым у Тимаковой сложились еще во время его работы главой администрации президента (2003–2005 годы), рассказывали ранее источники РБК. В 2005 году, когда Медведев был назначен вице-премьером, курирующим реализацию нацпроектов, Тимакова отвечала за медиасопровождение его деятельности, продолжая в тот момент работать в Кремле.

В 2008-м, после избрания Медведева президентом, Тимакова стала его пресс-секретарем, а в 2012 году ушла вместе с ним в правительство, став пресс-секретарем — заместителем руководителя аппарата правительства.

Собеседник «Коммерсанта» в Кремле в 2007 году называл Тимакову одной из приближенных к Медведеву и говорил, что именно она курировала в Кремле проект «преемник» на протяжении двух лет перед выдвижением Медведева на пост главы государства.

Автор: Наталья Галимова.
При участии: Елизавета Антонова.
Теги: Наталья Тимакова , Дмиирий Медведев , Правительство
Главное
Регион Сибири перейдет на госплан по советскому образцу Экономика
Материалы по теме
Наталья Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря Дмитрия Медведева Политика
Тимакова ответила на сообщения о падении активности Медведева Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter