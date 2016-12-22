Тимакову на посту пресс-секретаря Медведева сменит замглавы «РИА Новости»

Сменщиком Натальи Тимаковой на посту пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева станет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов, рассказали источники РБК

Олег Осипов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Новым пресс-секретарем Дмитрия Медведева станет первый замглавного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов. Об этом РБК рассказали два источника, близких к правительству. О назначении Осипова будет объявлено в ближайшее время, уточнили оба собеседника РБК. Осипов, как и Тимакова, помимо должности пресс-секретаря также станет заместителем руководителя аппарата правительства, заявил в четверг, 6 сентября, вице-премьер Константин Чуйченко, передает ТАСС.

Сама Наталья Тимакова оставляет свой пост и уходит работать в ВЭБ, сообщил РБК 2 июля. Как сообщили изданию два федеральных чиновника и подтвердил собеседник, близкий к ВЭБу, Тимакова решила сменить сферу деятельности и рассматривается как кандидатура на пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка, а переход на новое место ожидается в конце лета — начале осени.

По словам федерального чиновника и близкого к госбанку источника РБК, в сферу ответственности Тимаковой на новом посту могут войти проекты в области культуры и развития городских территорий.

Наталья Тимакова (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Тимакова ранее назвала информацию о смене работы слухами, в ВЭБе отказались от комментариев. В четверг Тимакова о своем переходе в ВЭБ рассказала лично. «В настоящий момент я заканчиваю переговоры с ВЭБ, куда намереваюсь перейти», — цитирует ее «Интерфакс».

Выпускница философского факультета МГУ Тимакова работала журналистом в «Московском комсомольце», «Коммерсанте» и «Интерфаксе». Она один из соавторов книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным», изданной перед президентскими выборами 2000 года. В 1999 году Тимакова стала и.о. пресс-секретаря премьер-министра Владимира Путина, в 2000 году, после его избрания президентом, была назначена замначальника пресс-службы президента, а в 2004 году возглавила ее.

​Хорошие отношения с Медведевым у Тимаковой сложились еще во время его работы главой администрации президента (2003–2005 годы), рассказывали ранее источники РБК. В 2005 году, когда Медведев был назначен вице-премьером, курирующим реализацию нацпроектов, Тимакова отвечала за медиасопровождение его деятельности, продолжая в тот момент работать в Кремле.

В 2008-м, после избрания Медведева президентом, Тимакова стала его пресс-секретарем, а в 2012 году ушла вместе с ним в правительство, став пресс-секретарем — заместителем руководителя аппарата правительства.

Собеседник «Коммерсанта» в Кремле в 2007 году называл Тимакову одной из приближенных к Медведеву и говорил, что именно она курировала в Кремле проект «преемник» на протяжении двух лет перед выдвижением Медведева на пост главы государства.