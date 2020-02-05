Путин заявил о готовности России помочь Китаю в борьбе с коронавирусом

Фото: Li Ran / Global Look Press

Власти Китая принимают энергичные меры, чтобы остановить коронавирус, и Россия готова оказывать КНР помощь. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на церемонии вручения послами верительных грамот. Видео опубликовано на сайте Кремля.

«Готовы оказывать дружественному китайскому народу помощь и всяческое содействие», — сказал Путин.

По его словам, руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить эпидемию.

О том, что Россия готова оказать Китаю необходимую помощь в связи со вспышкой коронавируса, Путин ранее сообщил в телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину. Президент отметил, что российские ведомства «ориентированы на самое тесное взаимодействие» с соответствующими китайскими структурами для того, чтобы скорее остановить распространение вируса.