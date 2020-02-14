В России зарегистрировали тест-систему для выявления нового коронавируса

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В России разработали и зарегистрировали систему тестирования на новый коронавирус, ее создатель — подведомственная структура Роспотребнадзора, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«11 февраля 2020 года получено регистрационное удостоверение... на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также отметили, что региональные организации ведомства уже обеспечены диагностическими системами для выявления коронавируса.

Материал дополняется.