Путин оценил идею внести в Конституцию запрет на отчуждение территорий

Встреча с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин во время встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию поддержал идею актера Владимира Машкова включить в основной закон запрет на отчуждение территорий России. Трансляция мероприятия идет в эфире телеканала «Россия 24».

Выступая на заседании рабочей группы Машков рассказал, что много путешествовал по России и общался с людьми, которые опасаются, что после того, как Путин уйдет с поста президента, появятся желающие отобрать у России часть территорий — например Курильские острова, Крым или Калиниград.

«Я могу не совсем точно сформулировать, но мне кажется, было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать — нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно», — сказал Машков.

«Идея сама по себе мне нравится», — ответил на это Путин. Он предложил передать это предложение юристам, чтобы они могли «сформулировать это должным образом».

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