Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 22 ноя, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 22 ноя, 12:20
СМИ узнали о желании «Лацио» побороться с «Ювентусом» за Миранчука Спорт, 17:22 МВД начало проверку после сообщений о самоубийстве 23-летнего следователя Общество, 17:15 Почитай старших: кто автор текста. Тест РБК и Билайн, 16:56 «Единая Россия» провела перестановки в высшем и генеральном советах Политика, 16:46 Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере Общество, 16:42 Лавров ответил на заявления генсека Японии по Курилам Политика, 16:19 Глава «Авито» — об участии в экономике шеринга и перспективах развития Тренды, 16:16 Гол Дзюбы принес «Зениту» выездную победу над «Рубином» Спорт, 16:04 СМИ связали севший на мель у Одессы танкер с контрабандой нефтепродуктов Общество, 15:52 Минтруд объяснил условия досрочной выплаты пенсии Общество, 15:39 Ротенберг заявил о внедрении уникальной программы хоккейной подготовки Спорт, 15:29 21 пример применения цифровых технологий будущего уже сегодня РБК и Microsoft, 15:29 Тест: угадайте главные слова десятилетия Стиль, 15:13 «Ахмат» победил «Оренбург» и прервал безвыигрышную серию в РПЛ Спорт, 15:08
Политика ,  
0 
Лавров ответил на заявления генсека Японии по Курилам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на слова генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суга, ранее заявившего о возможности заключить мир с Москвой только после разрешения территориального вопроса. Видео с выступлением Лаврова опубликовано в Twitter МИДа.

По словам главы ведомства, Москва руководствуется договоренностями на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ, которые обсуждают двухсторонние проблемы на основе советско-японской декларации 1956 года. В ней, отметил Лавров, четко сказано, что сначала стороны признают территориальную целостность и суверенитет России «над всеми нашими землями» и итоги Второй мировой войны, а потом появляется возможность обсуждать другие вопросы.

Япония и Россия более семидесяти лет не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориальных притязаний Токио на острова Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. Лидеры стран уже неоднократно встречались с целью разрешить этот вопрос, премьер Японии выражал надежду, что территориальный спор удастся уладить к 2021 году. В середине декабря министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги с официальным визитом посетит Россию.

Теги: Япония, Курильские острова
Материалы по теме
Лавров назвал препятствие для заключения мирного договора с Японией
Политика
В МИДе сообщили о сохранении разногласий с Японией по мирному договору
Политика
Глава МИД Японии посетит Россию в середине декабря
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter