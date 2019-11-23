Лавров ответил на заявления генсека Японии по Курилам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на слова генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суга, ранее заявившего о возможности заключить мир с Москвой только после разрешения территориального вопроса. Видео с выступлением Лаврова опубликовано в Twitter МИДа.

По словам главы ведомства, Москва руководствуется договоренностями на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ, которые обсуждают двухсторонние проблемы на основе советско-японской декларации 1956 года. В ней, отметил Лавров, четко сказано, что сначала стороны признают территориальную целостность и суверенитет России «над всеми нашими землями» и итоги Второй мировой войны, а потом появляется возможность обсуждать другие вопросы.

Япония и Россия более семидесяти лет не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориальных притязаний Токио на острова Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. Лидеры стран уже неоднократно встречались с целью разрешить этот вопрос, премьер Японии выражал надежду, что территориальный спор удастся уладить к 2021 году. В середине декабря министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги с официальным визитом посетит Россию.