Володин назвал угрозой России заявление японских коммунистов по Курилам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление главы коммунистической партии Японии Кадзуо Сии о том, что Курильские острова являются японской территорий. По его мнению, подобные выступления подрывают доверие стран друг к другу, сообщает ТАСС.

«Мы воспринимаем их (заявления) как угрозу территориальной целостности и суверенитету России», — сказал Володин. По его мнению, это наносит вред отношения России и Японии.

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