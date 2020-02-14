Экс-глава Калужской области сообщил о переходе в Совет Федерации

Анатолий Артамонов (Фото: admoblkaluga.ru/)

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил о своем переходе в Совет Федерации, передает «РИА Новости».

Президент Владимир Путин принял его отставку накануне, 13 февраля. Врио главы региона назначен Владислав Шапша, бывший до этого мэром Обнинска.

«Я никуда не деваюсь. Сегодня Владислав Валерьевич [Шапша], он мне об этом сказал, подпишет представление в Совет Федерации о том, чтобы я был его представителем», — заявил Артамонов.

О том, что Артамонов перейдет в Совфед, источники РБК сообщали еще в декабре. В январе же стало известно, что сенатор Юрий Волков, представляющий в верхней палате парламента администрацию Калужской области, решил досрочно покинуть свой пост и подал заявление об отставке. 21 января источник РБК в региональных властях и два собеседника, близких к правлению РЖД, сообщили, что Волков станет советником председателя правления РЖД.