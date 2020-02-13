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Политика ,  
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Путин уволил губернатора Калужской области

Анатолий Артамонов, руководивший регионом с 2000 года, подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Калужской области Артамонова А.Д. по собственному желанию», — говорится в документе.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владислав Шапша, занимавшего до сих пор пост главы администрации города Обнинск (Калужская область).

Артамонов был впервые избран губернатором Калужской области в ноябре 2000 года, в 2004 году был переизбран, а в 2005 году — после отмены прямых губернаторских выборов — утвержден на посту главы региона Законодательным собранием. В сентябре 2015 году Артамонов вновь победил на выборах.

Шапша родился в Обнинске в 1972 году, окончил Обнинский институт атомной энергетики и Государственный университет управления. В 2006 году стал управляющим делами главы администрации Обнинска, затем — его заместителем, а в сентябре 2015 года возглавил администрацию Обнинска. 

Автор: Евгений Калюков
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