Калужский сенатор досрочно уйдет из Совфеда на «серьезную должность»

Сенатор Юрий Волков, представляющий в Совете Федерации администрацию Калужской области, решил досрочно покинуть свой пост и уже подал заявление о сложении полномочий. Об этом заявил на заседании комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности его глава Вячеслав Тимченко.

«Юрий Николаевич переходит на другую работу, переходит на серьезную должность», — сказал Тимченко (цитата по ТАСС). По данным «РИА Новости», Совет Федерации планирует рассмотреть вопрос о сложении Волковым полномочий в среду, 22 января.

Волков вошел в состав Совфеда 21 сентября 2015 года, срок его полномочий истекает в сентябре 2020 года, одновременно со сроком полномочий губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

18 декабря 2019 года источники РБК сообщили, что Артамонов, возглавляющий Калужскую область с 2000 года, после отставки перейдет в Совет Федерации. 18 января информагентство «Калужские новости» сообщило, что выступление перед журналистами Артамонова на традиционном «Балу прессы» было похоже на прощальную речь. В пресс-службе администрации Калужской области «РИА Новости» заявили, что «официальной информации, подтверждающей отставку губернатора или его переход на другую должность, в правительство области не поступало».