Сенатор от Калужской области Юрий Волков уйдет в РЖД

Покидающий Совет Федерации сенатор от Калужской области Юрий Волков станет советником председателя правления РЖД, утверждают источники РБК. Он ушел, чтобы освободить кресло для губернатора региона Анатолия Артамонова

Юрий Волков (Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ)

Член Совета Федерации от исполнительной власти Калужской области Юрий Волков, который сегодня заявил о досрочном сложении полномочий, станет советником председателя правления РЖД Олега Белозерова. Об этом РБК рассказал источник в региональных властях и подтвердили два собеседника, близких к правлению РЖД.

О том, что Волков покидает верхнюю палату, во вторник, 21 декабря, заявил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Он сообщил, что сенатор перейдет «на другую работу, на серьезную должность».

Волкову 65 лет, прежде он работал в управлении по работе с органами власти субъектов Северо-Западного федерального округа, был представителем главы Коми в Совете Федерации, затем представителем от Ненецкого автономного округа. Волков был представителем Совета Федерации в Генпрокуратуре и советником председателя верхней палаты. В 2003 году он стал депутатом Госдумы, а затем, в 2015 году, снова вернулся в верхнюю палату.

Волков уходит из верхней палаты, чтобы освободить место для губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Источники РБК в декабре сообщали, что Артамонов, возглавляющий Калужскую область с 2000 года, после отставки перейдет в Совет Федерации. Региональное издание «Калужские новости» вскоре написало о том, что выступление Артамонова перед журналистами на традиционном Балу прессы было похоже на прощальную речь. Губернатор, комментируя возможность своего ухода для РБК, говорил, что старается «добросовестно исполнять обязанности». «Когда у меня произойдут перемены в моей карьере, я обязательно вас об этом извещу», — добавил он.

Артамонов и Волков не ответили на звонки и сообщения РБК. В пресс-службе РЖД от комментариев отказались.