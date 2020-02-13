Песков ответил на вопрос об агитации перед голосованием по Конституции

Фото: АГН «Москва»

Говорить о проведении агитации перед всероссийским голосованием по внесению поправок в Конституцию преждевременно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это вопрос — совершенно опережающий события», — заявил он.

По его словам, речь о голосовании пойдет на встрече главы государства Владимира Путина с рабочей группой 14 февраля, где с речью выступят секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева, а также глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и другие.

Песков добавил, что в Кремле рассмотрели предложение лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского провести голосование 27 апреля, однако не уточнил, какое было принято решение.