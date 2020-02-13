Дума рассмотрит предложение продлить срок принятия поправок к Конституции

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Госдума 17 февраля рассмотрит вопрос о продлении срока внесения поправок в Конституцию. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на сайте Думы.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию сказал, что второе чтение законопроекта о поправках можно отложить, чтобы рассмотреть все предложенные изменения.

В ответ на это Володин сказал, что дополнительное время позволит «более качественно проработать предложения».

Президент внес в Госдуму проект закона об изменении Конституции 20 января, спустя пять дней после того, как анонсировал изменения в Основном Законе.