Дума рассмотрит предложение продлить срок принятия поправок к Конституции
Госдума 17 февраля рассмотрит вопрос о продлении срока внесения поправок в Конституцию. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на сайте Думы.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию сказал, что второе чтение законопроекта о поправках можно отложить, чтобы рассмотреть все предложенные изменения.
В ответ на это Володин сказал, что дополнительное время позволит «более качественно проработать предложения».
Президент внес в Госдуму проект закона об изменении Конституции 20 января, спустя пять дней после того, как анонсировал изменения в Основном Законе.