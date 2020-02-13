Путин объяснил смысл поправки о гражданстве кандидата в президенты России

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, Владимир Путин и начальник Государственно-правового управления Президента Лариса Брычёва (Фото: kremlin.ru)

Кандидат в президенты России не должен иметь в своем прошлом гражданства другой страны, в том числе бывших советских республик. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, трансляцию ведет «Россия 24».

Путин отметил, что речь идет о высших должностных лицах самой большой страны мира, население которой составляет 146 млн человек. «Поэтому русский народ и все населяющие Российскую Федерацию народы должны быть уверены, что человек, который встает во главе Российского государства, не имеет никаких интересов, кроме интересов этого народа», — сказал он.

Президент отметил, что у него были сомнения по поводу ограничения граждан бывшего СССР в правах избираться на пост президента России. «Но я сознательно после определенных раздумий предложил эту норму», — добавил он.

Ранее президент предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство, а также вид на жительство для глав субъектов Федерации, сенаторов, депутатов Госдумы, министров и судей.