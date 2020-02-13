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Вирус из Китая ,  
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Медики и эксперты обвинили Китай в неполноте данных по коронавирусу

Фото: Yuan Zheng / Utuku / Ropi / Global Look Press

Международные эксперты и медработники обвинили Китай в искажении данных по коронавирусу на фоне рекордного роста смертности в провинции Хубэй. Об этом сообщает газета Financial Times.

Профессор Имперского колледжа Лондона, специалист в области эпидемиологии Нейл Фергюсон заявил, что врачи смогли диагностировать лишь 5% случаев, причем только самые сложные.

«Я думаю, что в настоящий момент мы находимся на ранней стадии глобальной пандемии», — добавил он.

Главный врач Австралии Брендан Мерфи заявил ABC, что прогноз Китая, что вспышка коронавируса закончится к апрелю, «слишком преждевременный» и он ожидает дальнейшего роста заболеваемости.

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, выступая в Женеве, призвал воспринимать с крайней осторожностью информацию о стабилизации ситуации с коронавирусом.

Госпиталь для больных коронавирусом на стадионе Уханя. Фоторепортаж
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Медсестра из Китая рассказала Financial Times на условиях анонимности, что из-за нехватки тестов и их погрешности процесс диагностирования может занимать не менее двух дней, при этом не раз приходится делать по несколько тестов из-за неточных результатов.

Китайский медэксперт сообщил местным СМИ, что в бедных больницах тесты на коронавирус правильно выявили положительные результаты только в 20–30% случаев. При этом, по его словам, в лучших больницах эта доля может достигать 50%.

Как поясняет газета, Госкомитет Китая по здравоохранению требует проводить два теста для выявления коронавируса. Врачи также должны делить пациентов на три группы — положительный тест, подозрение на заболевание и подтвержденные случаи. При этом преподаватель Королевского колледжа Лондона Натали МакДермотт назвала ошибочным отсутствие учета бессимптомных или минимально-симптоматических случаев «в контексте отслеживания эпидемии». По ее словам, это искажает цифры и приводит к игнорированию важных групп людей, когда дело касается понимания механизмов распространения инфекции.

Ранее стало известно, что в Китае зафиксировали рекордный рост смертей от нового коронавируса — за сутки умерли 254 человека. Власти Китая объяснили это тем, что теперь в общее число заразившихся входят диагностированные по новой классификации.

Теги: Китай, коронавирус, отчетность
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