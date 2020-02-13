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Политика ,  
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Депутат Рады оправдался за слова подаче воды в Крым

Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия объяснил свои высказывания об обмене поставок воды в Крым на уступки по Донбассу. его слова в Facebook приводит агентство «Униан».

Он отметил, что его заявления в эфире телеканала «Прямой» наделали много шуму, поэтому он решил объяснить их значение.

По словам Арахамии, его фракция партии «Слуга народа» не поднимала вопрос о восстановлении водоснабжения Крыма. И полуостров они продолжают считать незаконно аннексированной территорией Украины.

Депутат предложил пересмотреть эфир и добавил, что вопрос о поставках воды в крым задал ведущий, а Арахамия лишь высказал мнение.

«Я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция», — написал Арахамия.

Депутат сообщил, что вопрос о возобновлении водоснабжения Крыма подразумевает серьезное юридическое и дипломатическое содержание, которое невозможно уместить в формат ток-шоу. Он также извинился перед украинцами и крымчанами за свои слова, добавив, что они были вырваны из контекста.

Ранее Арахамия заявил, что если Украина даст воду на полуостров, то будет иметь большое преимущество при переговорах по Донбассу.

О продаже воды Крыму в январе говорили некоторые украинские политики. российские сенаторы положительно оценили такую идею, сказав, что это пошло бы на пользу обеим странам.

Позже продажу воды на полуостров поддержал первый президент Украины Леонид Кравчук. Он сказал, что это вопрос необходимо рассмотреть, а аннексия Крыма Россией не исключает коммерческих отношений.

Теги: Украина, Крым, водоснабжение
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