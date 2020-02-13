Депутат Рады оправдался за слова подаче воды в Крым

Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия объяснил свои высказывания об обмене поставок воды в Крым на уступки по Донбассу. его слова в Facebook приводит агентство «Униан».

Он отметил, что его заявления в эфире телеканала «Прямой» наделали много шуму, поэтому он решил объяснить их значение.

По словам Арахамии, его фракция партии «Слуга народа» не поднимала вопрос о восстановлении водоснабжения Крыма. И полуостров они продолжают считать незаконно аннексированной территорией Украины.

Депутат предложил пересмотреть эфир и добавил, что вопрос о поставках воды в крым задал ведущий, а Арахамия лишь высказал мнение.

«Я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция», — написал Арахамия.