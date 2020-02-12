На Украине предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Украина может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».

«Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом», — заявил депутат. По его словам, обмен на воду для полуострова может произойти, если «они отходят в Ростов, и мы устанавливаем контроль над границей».

Как сообщил в конце января председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрий Аристов, украинские депутаты рассматривают вопрос о продаже воды Крыму. Члены комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров и Сергей Цеков в беседе с РБК заявили, что это пошло бы на пользу обеим странам.

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году Украина закрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому на полуостров поступала вода из реки Днепр, питавшая большую часть сельскохозяйственного сектора Крыма.