Кремль исключил использование Крыма как объекта «разменов» с Киевом

Загорское водохранилище (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Киев может рассматривать вариант поставок воды в Крым на коммерческой основе, но полуостров не может быть объектом каких-то разменов с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает «РИА Новости».

«Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению этого региона на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены», — сказал Песков. При этом он отметил, что о каких-либо разменах речи не идет.

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