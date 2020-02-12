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Политика ,  
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Первый президент Украины поддержал идею продавать воду для Крыма

Леонид Кравчук (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Леонид Кравчук выступил за возможность продажи питьевой воды из Днепра России для нужд Крымского полуострова. Такое мнение первый президент Украины высказал в интервью телеканалу NewsOne. 

По его словам, Украина, покупая все у России, «часто переплачивает», а в случае достижения договоренностей по поставкам газа необходимо изучить вопрос о продаже воды. «Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос», — сказал Кравчук (цитата по сайту «Украинские новости»). 

При этом бывший президент страны подчеркнул, что поскольку Россия закрепила в своих законах «аннексию» Крыма в 2014 году, то ни о каком жесте доброй воли для нужд полуострова говорить невозможно, но это не исключает возможность коммерческих отношений. 

Материал дополняется 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Украина, Крым, вода, Леонид Кравчук
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