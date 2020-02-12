В Думе ответили на вопрос о совмещении постов сенатора и главы Госсовета

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Рабочая группа по поправкам к Конституции не рассматривает вариант, при котором должность пожизненного сенатора будет совмещаться с постом главы Госсовета. Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, это возможно «теоретически», однако сейчас «такая конструкция не рассматривается».

Накануне стало известно, что рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила вписать в Основной закон право экс-президентов быть сенаторами пожизненно. Занять такой пост можно будет по окончании срока президентских полномочий или в случае досрочной отставки. Экс-президент также будет вправе отказаться от работы в верхней палате.

Также в Конституцию планируется внести поправки, закрепляющие в Основном законе роль и статус Госсовета. Эта структура была создана в 2000 году в качестве совещательного органа. Председателем Государственного совета является глава государства.