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Поправки в Конституцию ,  
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В Думе ответили на вопрос о совмещении постов сенатора и главы Госсовета

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Рабочая группа по поправкам к Конституции не рассматривает вариант, при котором должность пожизненного сенатора будет совмещаться с постом главы Госсовета. Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, это возможно «теоретически», однако сейчас «такая конструкция не рассматривается».

Накануне стало известно, что рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила вписать в Основной закон право экс-президентов быть сенаторами пожизненно. Занять такой пост можно будет по окончании срока президентских полномочий или в случае досрочной отставки. Экс-президент также будет вправе отказаться от работы в верхней палате.

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Также в Конституцию планируется внести поправки, закрепляющие в Основном законе роль и статус Госсовета. Эта структура была создана в 2000 году в качестве совещательного органа. Председателем Государственного совета является глава государства.

Президент России Владимир Путин анонсировал изменения в Конституции в ходе своего послания Федеральному собранию 15 января. Среди прочего он предложил дать Госдуме право утверждать главу правительства, вице-премьеров и министров, закрепить индексации пенсий, установить минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума, а также запретить министрам, судьям, сенаторам и депутатам Госдумы иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

После этого правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Для бывшего премьер-министра Путин создал должность заместителя председателя Совета безопасности.

Теги: Конституция, Госсовет, президент
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