Комитет Думы одобрил поправку о пожизненном сенаторстве экс-президентов

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки в законопроект об изменениях в Конституции, согласно которым экс-президенты России могут занимать пост членов Совета Федерации пожизненно, передает корреспондент РБК.

Согласно идее авторов инициативы, занимать должность в верхней палате сможет бывший глава государства, который прекратил исполнение своих полномочий в связи с истечением срока пребывания на посту или в случае досрочной отставки. При этом экс-президенты смогут отказаться от данного права.

Также поправки предусматривают увеличение президентсткой квоты в Совфеде — то есть число тех сенаторов, которых назначает президент. Действующая Конституция России позволяет президенту назначить в Совет Федерации 17 сенаторов (10%), авторы предложения предлагают увеличить это число до 30. При этом семь сенаторов из президентской квоты за выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности будут иметь пожизненный статус.

Обсуждение этой поправки вызвало критику со стороны депутатов ЛДПР. В частности, комментируя поправку, предлагающую ввести для ряда сенаторов пожизненный срок полномочий, Сергей Ивановв шутку предложил передавать членство в Совфеде по наследству. В свою очередь депутат Игорь Лебедев задался вопросом, зачем увеличивать президентскую квоту с 17 до 30 человек. «Почему именно 30 и зачем, если президент не использовал ни одну из 17 возможностей до этого?», — спросил он.