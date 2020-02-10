ФАС назвала «экономическим мародерством» завышение цен на маски

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Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах России имеет все признаки «экономического мародерства» в условиях повышенного спроса. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованном на сайте ведомства.

В ФАС отметили, что ведомство продолжает мониторинг нарушений Закона о защите конкуренции, а также проводит контрольные мероприятия на рынке медицинских масок во всех субъектах страны. В ведомстве подчеркнули, что сообщения о том, что ФАС не видит признаков картельного сговора в завышении цен на маски, не являются официальной позицией антимонопольной службы.

Ранее ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Цыганова передавал, что ФАС не видит признаков картельного сговора в ситуации с завышением цен на маски. «Мне кажется, картельный сговор надо доказывать. Я бы на месте любого частного продавца в условиях ажиотажного спроса повысил цены», — отмечал он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая вырос спрос на медицинские маски. По ее словам, в некоторых аптеках цена на эти изделия поднялась с 1,5 руб. до 70–100 руб. Комментируя эту информацию, президент страны Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены.