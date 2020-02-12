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Посольство сообщило об отсутствии заболевших россиян на Diamond Princess

Посольство России в Токио сообщило об отсутствии россиян среди граждан, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, который находится в Японии на карантине. Об этом сообщается на сайте диппредставительства. 

«За последние сутки японская сторона информировала о трех заболевших коронавирусом пассажирах судна. Ни у кого из наших граждан вирус не диагностирован», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты вместе с японскими властями оказывают помощь в решении медицинских и бытовых вопросов, отметили в посольстве.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess увеличилось на 39 человек и достигло 174. В числе заразившихся — один из офицеров, следящих за карантином.

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Лайнер Diamond Princess поставили на карантин после того, как в начале февраля у сошедшего с него 80-летнего пассажира выявили коронавирус. После первых тестов на судне заболевание обнаружили у десяти человек, затем количество заразившихся коронавирусом стал расти.

В общей сложности на борту лайнера находятся 3,7 тыс. пассажиров. Ранее в российском посольстве в Японии сообщили, что среди них 24 россиянина, в том числе двое детей. В дипмиссии заверили, что зараженных коронавирусом среди них нет.

Теги: Япония, лайнер, коронавирус, граждане России
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