Пять стран не дали туристам покинуть круизный лайнер из-за коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 63,95 (+0,18) Quote, 12:39
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 69,77 (-0,05) Quote, 12:39
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2» Экономика, 18:47 «Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Братск Пресс-релиз, 18:46 Reuters узнал сроки продажи пакета ЦБ в Сбербанке правительству Финансы, 18:42 В польском городе Торуне группа националистов избила россиян и украинцев Общество, 18:42 В Саратовской области вынесли приговор обвиненным в убийстве полицейским Общество, 18:32 В Москве задержали угрожавшего суицидом у станции метро мужчину Общество, 18:30 Лукашенко сообщил об ответе России «это не мы» на вопрос о Telegram Политика, 18:28 ВОЗ дала коронавирусу из Китая новое название Общество, 18:26 «Газпром» заявил об отсутствии планов по разделу компании Бизнес, 18:16 СМИ узнали о гибели пилотов сбитого турецкими военными в Сирии вертолета Политика, 18:12 Зеленский отправил в отставку представителя Украины в подгруппе в Минске Политика, 18:08 «Что с якорями?»: как меняются главные арендаторы ТЦ Pro, 18:05 Пять стран не дали туристам покинуть круизный лайнер из-за коронавируса Общество, 18:04 Суд вынес первый приговор по делу о участии в нежелательной организации Общество, 18:02
Вирус из Китая ,  
0 

Пять стран не дали туристам покинуть круизный лайнер из-за коронавируса

Вышедший из Гонконга круизный лайнер Westerdam должен был завершить плавание в Японии, однако власти страны запретили заход в свои порты из-за боязни коронавируса. Такое же решение приняли еще четыре страны
Фото: Alexander Chernykh / Global Look Press

Власти Таиланда запретили пассажирам круизного лайнера Westerdam, вышедшего из Гонконга, высаживаться на берег. Ранее лайнер, на борту которого находятся 1455 туристов и 802 члена экипажа, отказались пустить в свои порты власти Японии, Тайваня, Филиппин и Гуама, сообщает Bloomberg.

Отказ разрешить Westerdam зайти в порт объясняют опасениями по поводу присутствия на его борту людей, зараженных распространяющимся из Китая коронавирусом типа 2019-nCoV.

Лайнер отправился в плавание из Гонконга 1 февраля. Изначально предполагалось, что судно посетит ряд портов Тайваня и Японии и 15 февраля завершит путешествие в японской Иокогаме, откуда выйдет в новый круиз. Однако из-за появления слухов о больных пассажирах власти Японии отказались принимать Westerdam, не удалось высадить людей и на соседних островах.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 11 февраля
Общество

10 февраля круизная компания Holland America Line объявила о том, что лайнер направляется в тайский Лаем Чабанг, где пассажиры смогут наконец покинуть судно и отправиться в Бангкок, откуда вернутся домой. Компания обещала, что всем туристам будут полностью возвращены уплаченные за круиз деньги и, более того, выданы ваучеры на бесплатное участие в новом круизе.

Однако 11 февраля стало известно, что Минздрав Таиланда запретил высадку пассажиров Westerdam в стране. Holland America Line уверяет, что больных 2019-nCoV на борту лайнера нет. В компании также заверили, что на Westerdam достаточно запасов еды и топлива. Где именно пассажиры лайнера смогут сойти на берег, пока неизвестно.

Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
Фотогалерея 

На карантине в районе японского порта Иокогама с начала февраля находится другой круизный лайнер — Diamond Princess. Решение о карантине приняли после того, как один из пассажиров лайнера сошел на берег и у него диагностировали коронавирус. После этого на судне начали проверки. Вначале вирус обнаружили у десяти человек, однако позднее это число возросло до 130. В российском посольстве в Японии сообщили, что среди пассажиров лайнера есть 24 россиянина, в том числе двое детей. Они пока не заразились коронавирусом.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус
Материалы по теме
СМИ сообщили об эвакуации стариков и больных с круизного лайнера в Японии
Общество
Захарова назвала хаотичными действия Японии в отношении круизного лайнера
Политика
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter