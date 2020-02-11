Пять стран не дали туристам покинуть круизный лайнер из-за коронавируса

Вышедший из Гонконга круизный лайнер Westerdam должен был завершить плавание в Японии, однако власти страны запретили заход в свои порты из-за боязни коронавируса. Такое же решение приняли еще четыре страны

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Власти Таиланда запретили пассажирам круизного лайнера Westerdam, вышедшего из Гонконга, высаживаться на берег. Ранее лайнер, на борту которого находятся 1455 туристов и 802 члена экипажа, отказались пустить в свои порты власти Японии, Тайваня, Филиппин и Гуама, сообщает Bloomberg.

Отказ разрешить Westerdam зайти в порт объясняют опасениями по поводу присутствия на его борту людей, зараженных распространяющимся из Китая коронавирусом типа 2019-nCoV.

Лайнер отправился в плавание из Гонконга 1 февраля. Изначально предполагалось, что судно посетит ряд портов Тайваня и Японии и 15 февраля завершит путешествие в японской Иокогаме, откуда выйдет в новый круиз. Однако из-за появления слухов о больных пассажирах власти Японии отказались принимать Westerdam, не удалось высадить людей и на соседних островах.

10 февраля круизная компания Holland America Line объявила о том, что лайнер направляется в тайский Лаем Чабанг, где пассажиры смогут наконец покинуть судно и отправиться в Бангкок, откуда вернутся домой. Компания обещала, что всем туристам будут полностью возвращены уплаченные за круиз деньги и, более того, выданы ваучеры на бесплатное участие в новом круизе.