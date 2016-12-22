ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,38 65,46 EUR Нал. 76,74 74,50 USD Бирж. 66,34 -1,46 EUR Бирж. 75,29 -2,04 USD ЦБ. 66,75 -1,47 EUR ЦБ. 76,23 -1,42 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 6117,00 -149,18 IMOEX 2282,88 -0,12% RTSI 1081,50 +2,05% Brent 72,66 +0,79% DJIA 25299,92 +0,45% Nasdaq 7870,89 +0,65%
«Газпром» ходатайствовал о прекращении дела по Nord Stream 2 в Польше
Лента новостей
СК показал видео задержания мэра Оренбурга 01:26, Общество «Мои проповеди — простые»: как Эдуард Успенский придумывал своих героев 01:23, Фотогалерея  «Газпром» ходатайствовал о прекращении дела по Nord Stream 2 в Польше 01:08, Бизнес СМИ узнали причину смерти Эдуарда Успенского 00:26, Общество Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сына 00:24, Политика Манафорт отказался давать показания в суде 00:15, Политика Минтранс рассказал о задержке сдачи работ по безопасности Крымского моста 00:12, Бизнес Замминистра транспорта Италии заявил о планах снести обрушившийся мост 14 авг, 23:32, Общество Умер Эдуард Успенский 14 авг, 23:28, Общество Французский телеканал извинился за сюжет про Путина и «охоту на тигра» 14 авг, 22:54, Общество Суд арестовал Удальцова на 30 суток 14 авг, 22:44, Общество «Спартак» сыграл вничью с ПАОК и вылетел из Лиги чемпионов 14 авг, 22:37, Спорт СМИ узнали о переезде всех военно-морских вузов из Петербурга в Кронштадт 14 авг, 22:27, Общество На скачках в Словакии задержали российского бизнесмена 14 авг, 22:13, Общество В Генуе объявили траур по погибшим при обрушении моста 14 авг, 21:57, Общество «Росгосстрах» подал иск к своему бывшему гендиректору на 241,8 млн руб. 14 авг, 21:51, Бизнес Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 14 авг, 21:50, Партнерский материал Минобороны назвало дезинформацией обвинения США в нарушении договора РСМД 14 авг, 21:30, Политика Би-би-си сообщила о прекращении выпуска карт Visa и MasterCard в Крыму 14 авг, 21:22, Финансы Собянин предложил запретить водить такси держателям иностранных прав 14 авг, 21:17, Политика За полгода «Газпром» увеличил поставки газа юго-востоку Украины на 10,4% 14 авг, 21:04, Финансы Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 14 авг, 20:49, РБК и Сбербанк Минтранс предложил соединить Краснодар и Махачкалу скоростной магистралью 14 авг, 20:44, Общество Вместо Америки: найдет ли Турция новых партнеров 14 авг, 20:42, Политика В ОНК заявили об отказе врачей СИЗО оперировать обвиняемого в госизмене 14 авг, 20:30, Общество Лига чемпионов по футболу. «Спартак» — ПАОК. Онлайн 14 авг, 20:30, Спорт Появилась съемка с дрона места обрушения моста в Генуе 14 авг, 20:14, Общество Фернандо Алонсо объявил о завершении карьеры в «Формуле-1» 14 авг, 20:12, Спорт
«Газпром» ходатайствовал о прекращении дела по Nord Stream 2 в Польше
Бизнес, 01:08
0
«Газпром» ходатайствовал о прекращении дела по Nord Stream 2 в Польше

Компания «Газпром» направила возражения в адрес польского антимонопольного органа UOKiK и ходатайствовала о прекращении процедуры антимонопольного расследования. Об этом российская компания сообщила в ежеквартальной отчетности (zip).

Согласно документу, 30 апреля 2018 года в «Газпром» поступило уведомление антимонопольного органа Польши (UOKiK), который начал антимонопольное расследование против инвесторов проекта «Северный поток-2», в числе которых значится «Газпром».

По мнению UOKiK​, финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия, поэтому требуют согласия UOKIK. В соответствии с законодательством Польши, президент UOKIK вправе применить санкции к компаниям, которые «осуществляют концентрацию без получения согласия UOKiK». В частности, он может наложить штраф до 10% годового оборота.

В связи с этим 15 июня «Газпром» направила в адрес UOKIK возражения на его позицию, а также ходатайствовало о прекращении расследования.

UOKiK предоставило заключение по «Северному потоку-2» летом 2016 года. «Газпром» и его партнеры подавали заявку на создание совместного предприятия для строительства газопровода. Им потребовалось решение от UOKiK, так как компании имеют бизнес в Польше. Однако польский антимонопольный орган не согласовал заявку, в связи с чем компании отказались от создания консорциума. В результате пять компаний решили предоставить на строительство газопровода 50% от его стоимости, вместо того, чтобы получить по 10% акций совместного предприятия.

Теги: Польша , расследование , «Северный поток - 2»
Главное
Умер Эдуард Успенский Общество
Материалы по теме
В Польше начали расследование из-за финансирования «Северного потока-2» Бизнес
«Газпром» получил претензии Польши по финансированию «Северного потока-2» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter