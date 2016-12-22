«Газпром» ходатайствовал о прекращении дела по Nord Stream 2 в Польше

Компания «Газпром» направила возражения в адрес польского антимонопольного органа UOKiK и ходатайствовала о прекращении процедуры антимонопольного расследования. Об этом российская компания сообщила в ежеквартальной отчетности (zip).

Согласно документу, 30 апреля 2018 года в «Газпром» поступило уведомление антимонопольного органа Польши (UOKiK), который начал антимонопольное расследование против инвесторов проекта «Северный поток-2», в числе которых значится «Газпром».

По мнению UOKiK​, финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия, поэтому требуют согласия UOKIK. В соответствии с законодательством Польши, президент UOKIK вправе применить санкции к компаниям, которые «осуществляют концентрацию без получения согласия UOKiK». В частности, он может наложить штраф до 10% годового оборота.

В связи с этим 15 июня «Газпром» направила в адрес UOKIK возражения на его позицию, а также ходатайствовало о прекращении расследования.

UOKiK предоставило заключение по «Северному потоку-2» летом 2016 года. «Газпром» и его партнеры подавали заявку на создание совместного предприятия для строительства газопровода. Им потребовалось решение от UOKiK, так как компании имеют бизнес в Польше. Однако польский антимонопольный орган не согласовал заявку, в связи с чем компании отказались от создания консорциума. В результате пять компаний решили предоставить на строительство газопровода 50% от его стоимости, вместо того, чтобы получить по 10% акций совместного предприятия.