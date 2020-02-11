Число жертв коронавируса в провинции Хубэй превысило 970 человек

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 974 человек. Об этом сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.

По данным ведомства, 10 февраля зарегистрировали 103 новых жертвы. Больше всего погибших оказалось Ухане, который является эпицентром заболевания — 67 человек. Всего жертвами коронавируса в городе стали 748 человек. Коэффициент смертности составил 4,05%.

В комиссии сообщили, что в провинции также зарегистрировали 2097 новых случаев заражения. Число заболевших в регионе превысило 31,7 тыс. человек.

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