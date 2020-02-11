В ЦБ заявили о сокращении своих сотрудников в набсовете Сбербанка

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Число сотрудников Центробанка в наблюдательном совете Сбербанка сократится до трех человек после сделки по продаже акций Сбербанка правительству России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Как говорится в сообщении, кандидаты в новый наблюдательный совет Сбербанка должны быть выдвинуты до 18 марта.

11 февраля Центробанк и Минфин сообщили о разработке законопроекта о продаже 50% плюс одна акция Сбербанка правительству. Документ уже направлен на рассмотрение профильным министерствам.

Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Исходя из стоимости одной акции на Московской бирже, стоимость пакета может составлять 2,8 трлн руб.