МИД Турции анонсировал переговоры Эрдогана и Путина

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенты Турции и России, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает телеканал NTV.

«Гаранты перемирия в Сирии — Россия и Иран — должны остановить агрессию режима [Башара Асада]», — добавил Чавушоглу.

10 февраля Анкара заявила, что в результате обстрела турецкого наблюдательного пункта в Идлибе погибли пятеро военных и еще столько же получили ранения. Ответственность за обстрел Турция возложила на сирийские правительственные войска.

В ответ на эти действия Турция обстреляла позиции войск Башара Асада. Минобороны страны сообщило о «нейтрализации» 101 сирийского военного, уничтожении трех танков и вертолета. Эрдоган заявлял, что сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство турецких солдат в Идлибе.