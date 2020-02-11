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Политика ,  
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МИД Турции анонсировал переговоры Эрдогана и Путина

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин   (Фото: kremlin.ru)

Президенты Турции и России, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает телеканал NTV.

«Гаранты перемирия в Сирии — Россия и Иран — должны остановить агрессию режима [Башара Асада]», — добавил Чавушоглу.

10 февраля Анкара заявила, что в результате обстрела турецкого наблюдательного пункта в Идлибе погибли пятеро военных и еще столько же получили ранения. Ответственность за обстрел Турция возложила на сирийские правительственные войска.

Турция сбила сирийский вертолет в ответ на гибель своих военных в Идлибе
Политика

В ответ на эти действия Турция обстреляла позиции войск Башара Асада. Минобороны страны сообщило о «нейтрализации» 101 сирийского военного, уничтожении трех танков и вертолета. Эрдоган заявлял, что сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство турецких солдат в Идлибе.

В Кремле сообщили, что ситуация в районе Идлиба беспокоит Москву. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «террористические группировки вольготно чувствуют себя в идлибской зоне, а также предпринимают нападения против сирийцев и российских объектов».

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Сирия, Идлиб
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