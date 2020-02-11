В Польше заявили об отсутствии изменений объемов транзита нефти

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Отбор Белоруссией технологической нефти для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба» не повлиял на объемы транзита через страну российского топлива в Польшу. Об этом сообщил представитель польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN, передает «РИА Новости».

Ранее 11 февраля в «Белнефтехиме» сообщили о том, что Минск отбирает технологическую нефть для НПЗ из «Дружбы». В компании пояснили, что речь идет о топливе, которое не задействовано в транзите. Кроме того, там отметили, что о происходящем проинформировали Россию.

В «Транснефти», в свою очередь, отметили , что отбор Минском нефти из нефтепровода никак не сказывается на транзите российского топлива. В компании отметили, что получили от Минска соответствующее уведомление.

С 1 февраля Белоруссия повысила тариф на транспортировку российской нефти по магистральным трубопроводам на 6,6%. Перед этим Москва и Минск не смогли договориться об изменении тарифа, поэтому его рассчитали с учетом прогнозного уровня инфляции в России в 2020 году плюс 3 п.п.