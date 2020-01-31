Минск сообщил о повышении тарифа на транзит российской нефти на 6,6%

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 63,14 (+0,1) Quote, 12:05
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 69,6 (+0,18) Quote, 12:05
Голикова назвала число россиян в китайском Ухане Общество, 17:10 ВОЗ призвала не закрывать границы из-за нового типа коронавируса Общество, 17:04 Рошаль оценил качество медпомощи в школах на «троечку с минусом» Общество, 17:01 Как выселить нерадивого арендатора с торговой площади Pro, 16:58 Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм Финансы, 16:57 Украинский трейдер заявил о невиновности Михаила Гуцериева в контрабанде Бизнес, 16:54 Россия закрыла границу с Монголией для граждан Китая из-за коронавируса Общество, 16:52 Россия ограничит авиасообщение с Китаем из-за коронавируса Общество, 16:45 Вирус из Китая пришел в Россию. Главное Общество, 16:41 Турчак заявил о неподдержке «Единой Россией» «репрессивного» проекта КоАП Общество, 16:40 Оргкомитет не обсуждал отмену Олимпиады-2020 из-за вспышки коронавируса Спорт, 16:39 Почему токен Bitball Treasure подорожал на 166% за несколько часов Крипто, 16:36 Одна из команд «Формулы-1» будет переименована в Aston Martin Спорт, 16:35 СК начал проверку после обрушения спорткомплекса в Петербурге Общество, 16:34
Экономика ,  
0 

Минск сообщил о повышении тарифа на транзит российской нефти на 6,6%

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии приняло решение повысить тарифы на транзит российской нефти через страну на 6,6%. Об этом сообщается на сайте белорусского ведомства.

Повышение размера тарифа рассчитывается по специальной формуле. «Размер повышения тарифов определен <...> как среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год, в размере 3,6%, увеличенный на три процентных пункта», — пояснили в министерстве.

Постановление вступит в силу с 1 февраля.

Как пояснили в министерстве, на переговорах Москвы и Минска 30 января не удалось достичь соглашения о размерах повышения тарифов, в результате чего был подписан протокол разногласий.

Согласно протоколу «О внесении изменений в соглашение между правительством России и правительством Белоруссии о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года» в случае разногласия сторон тариф определяет МАРТ Белоруссии по методике (механизму) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны. В соответствии с требованиями методики тариф рассчитывается, исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития России, увеличенного на 3 п.п.

Договор между Россией и Белоруссией на поставку нефти истек 1 января 2020 года. В декабре 2019 года белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба», перекачивающая нефть, заявила о планах повысить тариф на транзит топлива из России на 16,6%.

Теги: Белоруссия, транзит, нефть, подорожание
Материалы по теме
Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Экономика
В Минске заявили о повышении тарифа на транзит нефти более чем на 6%
Бизнес
Кремль заявил об отсутствии в ближайших планах встречи Путина с Лукашенко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter