Минск сообщил о повышении тарифа на транзит российской нефти на 6,6%

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии приняло решение повысить тарифы на транзит российской нефти через страну на 6,6%. Об этом сообщается на сайте белорусского ведомства.

Повышение размера тарифа рассчитывается по специальной формуле. «Размер повышения тарифов определен <...> как среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год, в размере 3,6%, увеличенный на три процентных пункта», — пояснили в министерстве.

Постановление вступит в силу с 1 февраля.

Как пояснили в министерстве, на переговорах Москвы и Минска 30 января не удалось достичь соглашения о размерах повышения тарифов, в результате чего был подписан протокол разногласий.

Согласно протоколу «О внесении изменений в соглашение между правительством России и правительством Белоруссии о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года» в случае разногласия сторон тариф определяет МАРТ Белоруссии по методике (механизму) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны. В соответствии с требованиями методики тариф рассчитывается, исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития России, увеличенного на 3 п.п.