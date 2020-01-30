В Минске заявили о повышении тарифа на транзит нефти более чем на 6%

Стоимость услуг по прокачке российской нефти и нефтепродуктов через территорию Белоруссии с 1 февраля 2020 года вырастет более чем на 6%. Об этом, как сообщает агентство Белта, заявил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.

Министр пояснил, что договориться с Россией об изменении тарифа не удалось, а потому индексация тарифа будет проведена в установленном ранее порядке — повышение на прогнозный уровень инфляции в России в 2020 году плюс 3 п.п.

Ранее белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба», перекачивающая нефть, которая поступает из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Западной и Восточной Европы, сообщала о планах увеличить плату за свои услуги в 2020 году на 16,6%.

