«Транснефть» не увидела влияния отбора нефти Белоруссией на транзит
Тот факт, что Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», не повлияет на транзит российской нефти. Об этом сообщил представитель «Транснефти», передает корреспондент РБК.
В компании уточнили, что Минск сообщил российской стороне об использовании белорусскими НПЗ технологической нефти из нефтепроводов для переработки. «На транзите через Белоруссию это пока никак не сказалось», — отметили в «Транснефти».
Ранее 11 февраля в «Белнефтехиме» сообщили об отборе топлива из «Дружбы». Там уточнили, что концерн отбирает не задействованную в транзите нефть, и отметили, что проинформировали Россию об этом. В компании пояснили, что отбор начали из-за «отсутствия поставок прежних объемов нефти».
С 1 февраля Минск увеличил тариф на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам на 6,6%. Ранее, в декабре прошлого года белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» сообщала о планируемом повышении тарифа на транзит топлива из России на 16,6%.