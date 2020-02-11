«Транснефть» не увидела влияния отбора нефти Белоруссией на транзит

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Тот факт, что Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», не повлияет на транзит российской нефти. Об этом сообщил представитель «Транснефти», передает корреспондент РБК.

В компании уточнили, что Минск сообщил российской стороне об использовании белорусскими НПЗ технологической нефти из нефтепроводов для переработки. «На транзите через Белоруссию это пока никак не сказалось», — отметили в «Транснефти».

Ранее 11 февраля в «Белнефтехиме» сообщили об отборе топлива из «Дружбы». Там уточнили, что концерн отбирает не задействованную в транзите нефть, и отметили, что проинформировали Россию об этом. В компании пояснили, что отбор начали из-за «отсутствия поставок прежних объемов нефти».

С 1 февраля Минск увеличил тариф на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам на 6,6%. Ранее, в декабре прошлого года белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» сообщала о планируемом повышении тарифа на транзит топлива из России на 16,6%.