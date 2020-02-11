Бизнес , 11 фев, 10:36
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Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».
В концерне заявили, что отбирают нефть, не задействованную в транзите, и объяснили, что это происходит из-за «отсутствия поставок прежних объемов нефти».
В Минске отметили, что Россия уведомлена о происходящем.
РБК направил запросы в «Транснефть» и в «Роснефть», которая традиционно экспортировала нефть через Белоруссию в Европу.
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