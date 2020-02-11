Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,3) Quote, 10 фев, 13:31
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 69,82 (+0,19) Quote, 10 фев, 13:31
Гарантированный доход с инвестиций в каршеринг. Карточки 11:10 Контрразведка США отнесла Китай и Россию к главным угрозам Политика, 11:08 Борисов отправил на доработку энергореформу для промышленности Бизнес, 11:05 На слуху: почему аудиокниги и подкасты набирают популярность Pro, 10:59 Эвакуированные из Уханя россияне после карантина уедут в 44 города Общество, 10:48 В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле Политика, 10:48 Какие возможности открывает «Связь-2020» для телеком-операторов Партнерский материал, 10:42 Журнальная имитация: чем опасна новая методика Минобрнауки Мнение, 10:38 Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы» Бизнес, 10:36 Эксперты назвали наиболее распространенные в России интернет-угрозы Технологии и медиа, 10:30 СМИ узнали о желании ЦСКА купить бразильца Кака за €4 млн Спорт, 10:22 Как халвинг и коронавирус повлияет на курс Bitcoin Крипто, 10:11 СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы Экономика, 10:09 Меньше эспрессо и больше здоровой пищи: чего хотят посетители кофеен Pro, 10:09
Бизнес ,  
0 

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

BRENT BR-3.20 $53,8 +0,17%
Фото: Виктор Толочко / ТАСС

Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».

В концерне заявили, что отбирают нефть, не задействованную в транзите, и объяснили, что это происходит из-за «отсутствия поставок прежних объемов нефти».

В Минске отметили, что Россия уведомлена о происходящем.

РБК направил запросы в «Транснефть» и в «Роснефть», которая традиционно экспортировала нефть через Белоруссию в Европу.

Материал дополняется.

Теги: Белоруссия, нефть
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter