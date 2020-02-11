Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

Фото: Виктор Толочко / ТАСС

Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».

В концерне заявили, что отбирают нефть, не задействованную в транзите, и объяснили, что это происходит из-за «отсутствия поставок прежних объемов нефти».

В Минске отметили, что Россия уведомлена о происходящем.

РБК направил запросы в «Транснефть» и в «Роснефть», которая традиционно экспортировала нефть через Белоруссию в Европу.

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