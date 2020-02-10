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Брэд Питт сообщил о дружбе с Леонардо Ди Каприо

Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Американский актер Брэд Питт сообщил, что с его коллегой Леонардо Ди Каприо его связывает близкая дружба. По его словам, у них есть общий интерес — они оба коллекционируют современное искусство. Об этом Питт рассказал корреспонденту «Российской газеты».

Питт отметил, что они с Ди Каприо были знакомы давно, но впервые работали вместе во время съемок фильма «Однажды в Голливуде». «Я благодарен за дружбу и поддержку Лео Ди Каприо — он настоящий джентльмен и замечательный коллега», — отметил актер.

По словам Питта, у них сложились и рабочие отношения. «Как сказал [режиссер фильма] Квентин [Тарантино], у нас была такая «химия», что ему было легко и комфортно с нами работать. Это для меня самый большой комплимент», — сказал Питт.

На 92-й церемонии вручения премии «Оскар», которая пошла 9 февраля, Питт получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана. Это первый личный «Оскар» Брэда Питта.

В картине «Однажды в Голливуде» он сыграл Клиффа Бута — дублера актера Рика Далтона, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо. Картина Квентина Тарантино также взяла «Оскар» за работу художника-постановщика.

Победители премии «Оскар». Фоторепортаж
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В этом году Оскар» в номинации «Лучший фильм» получила картина южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». Это первый фильм не на английском языке, который получил «Оскар». «Паразиты» также победили в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшая режиссерская работа».

Кроме того, «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», а за лучшую женскую роль — Рене Зеллвегер, сыгравшую в фильме «Джуди».

Теги: Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, «Оскар»
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