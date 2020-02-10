Поправку о расширении программы маткапитала внесли в комитет Госдумы

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Поправка о расширении программы материнского капитала поступила в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Тамару Плетневу.

По словам Плетневой, комитет Госдумы обсудит внесенные поправки на заседании 19 февраля. Отвечая на соответствующий вопрос, она сказала, что в основном все озвученные президентом России предложения в эти поправки вошли.

Поправка о расширении программы маткапитала предложена к уже принятому в первом чтении законопроекту об использовании этих средств для строительства дома. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев ранее сообщил, что Госдума обсуждает вопрос о проведении голосования по этому законопроекту во втором и третьем чтениях уже на этой неделе.

В своем послании Федеральному собранию в середине января президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года, выплачивать средства при рождении первого ребенка, а также увеличить сумму пособия.