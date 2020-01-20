В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года. Об этом «Известиям» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, в действующее законодательство и, в частности, Бюджетный кодекс внесут соответствующие изменения. Она отметила, что Госдума будет рассматривать поправки «максимально быстро».

«Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — сказала Бессараб.

Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский сообщил изданию, что основную подготовительную работу уже завершили.