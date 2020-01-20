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В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года. Об этом «Известиям» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, в действующее законодательство и, в частности, Бюджетный кодекс внесут соответствующие изменения. Она отметила, что Госдума будет рассматривать поправки «максимально быстро».

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«Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — сказала Бессараб.

Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский сообщил изданию, что основную подготовительную работу уже завершили.

В обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил выдавать маткапитал при рождении первого ребенка. По его словам, новое правило должно вступить в силу с 1 января 2020 года. Глава государства рассказал, что семьи будут получать более 466 тыс. руб. Путин также сообщил, что власти продлят программу маткапитала минимум до конца 2026 года.

Теги: Госдума, материнский капитал
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