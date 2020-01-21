Госдума поддержала строительство домов на садовых участках за маткапитал

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать средства материнского капитала на строительство жилого дома на садовом участке. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно действующему законодательству материнский капитал можно использовать в том числе для строительства или реконструкции жилого дома на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства.

Однако с 1 января 2019 года жилые дома разрешили возводить не только на территориях, предназначенных под ИЖС, но и на садовых участках. Поэтому потребовалось внести поправки в закон о маткапитале, отметили в Госдуме.

Материнский капитал выдается семьям при рождении или усыновлении второго ребенка. Его также выдают при рождении третьего и последующих детей, если при рождении второго право на получение средств не оформлялось. Средства маткапитала можно использовать лишь на установленные законом цели, в том числе на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для детей-инвалидов.