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Издатель Forbes подал иск против Агентства политических новостей

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Издающая российскую версию журнала Forbes компания «АС Рус Медиа» подала в суд на ООО «Агентство политических новостей» и редакцию одноименного СМИ (АПН). В картотеке арбитражных дел указано, что исковое заявление «об установлении фактов, имеющих юридическое значение» было подано в Арбитражный суд Москвы 7 февраля 2020 года. При этом суть исковых требований не раскрывается.

Газета «Ведомости», которой удалось ознакомиться с содержанием иска, сообщает, что издатель Forbes добивается признания несоответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведений, содержащихся в четырех опубликованных АПН статьях. Истец требует удалить статьи, в которых сообщается, в частности, о крупных долгах президента Forbes Russia Магомеда Мусаева и обысках в редакции журнала, с сайта АПН.

РБК направил запрос в пресс-службу Forbes и Агентство политических новостей.

При этом о выплате компенсаций речь не идет. «Иск безденежный», — уточнил «Ведомостям» представитель Forbes Дмитрий Озман. При этом «Коммерсанту» он сообщил, что издание не исключает финансовых претензий. Он добавил, что в ближайшее время Forbes подаст еще несколько исков «к ряду медиа, распространявших лживую информацию о нас».

Гуцериев и «Сафмар» подали в суд на издателя Forbes в России
Общество

В октябре 2019 года Forbes опроверг информацию о том, что в редакции проходят обыски, якобы связанные с уголовным делом, в котором фигурирует владелец издания Магомед Мусаев. По словам директора по связям с общественностью «Forbes Россия» Дмитрия Озмана, это сообщение стало частью кампании против Forbes, которая началась после публикаций о группе «Сафмар» (ее основным владельцем является Михаил Гуцериев). Озман не исключал, что в будущем издание может столкнуться с исками, которые приведут к «финансовым последствиям».

В начале декабря прошлого года Гуцериев и «Сафмар» подали против издателя «АС Рус Медиа» иск. Суть претензий тогда не раскрывалась, однако группа допускала, что начнет разбирательство в суде для защиты деловой репутации. Поводом для этого стала статья Forbes, в которой говорилось о наличии у «Сафмара» долга в 1 трлн руб. Представители группы назвали материал «образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики», а «безумную» сумму долга — плодом воображения сотрудников издания. Согласно определению на сайте Арбитражного суда Москвы, 16 декабря суд вернул заявление по ходатайству истца, которое тремя днями ранее поступило от Гуцериева.

Теги: Forbes, иск
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