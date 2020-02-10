Издатель Forbes подал иск против Агентства политических новостей

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Издающая российскую версию журнала Forbes компания «АС Рус Медиа» подала в суд на ООО «Агентство политических новостей» и редакцию одноименного СМИ (АПН). В картотеке арбитражных дел указано, что исковое заявление «об установлении фактов, имеющих юридическое значение» было подано в Арбитражный суд Москвы 7 февраля 2020 года. При этом суть исковых требований не раскрывается.

Газета «Ведомости», которой удалось ознакомиться с содержанием иска, сообщает, что издатель Forbes добивается признания несоответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведений, содержащихся в четырех опубликованных АПН статьях. Истец требует удалить статьи, в которых сообщается, в частности, о крупных долгах президента Forbes Russia Магомеда Мусаева и обысках в редакции журнала, с сайта АПН.

РБК направил запрос в пресс-службу Forbes и Агентство политических новостей.

При этом о выплате компенсаций речь не идет. «Иск безденежный», — уточнил «Ведомостям» представитель Forbes Дмитрий Озман. При этом «Коммерсанту» он сообщил, что издание не исключает финансовых претензий. Он добавил, что в ближайшее время Forbes подаст еще несколько исков «к ряду медиа, распространявших лживую информацию о нас».