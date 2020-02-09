Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии достигло 70

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На круизном лайнере Diamond Princess, который пришвартован в порту японского города Йокогама, выявлены еще шестеро заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает телеканал Asahi.

По данным канала, который ссылается на Министерство здравоохранения, 9 февраля диагностику на наличие вируса прошли 57 пассажиров корабля. У шестерых из них тесты дали положительный результат. Возраст, пол и гражданство новых пациентов не уточняются.

Таким образом, общее число зараженных на Diamond Princess составляет уже 70 человек. Семеро заболевших пожаловались на ухудшение состояния, их эвакуировали и отправили в больницу. Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжелое.

Ранее Минздрав Японии сообщал о 64 заболевших на борту судна.