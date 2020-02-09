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Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии достигло 70

Фото: Du Xiaoyi / Xinhua / Global Look Press

На круизном лайнере Diamond Princess, который пришвартован в порту японского города Йокогама, выявлены еще шестеро заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает телеканал Asahi.

По данным канала, который ссылается на Министерство здравоохранения, 9 февраля диагностику на наличие вируса прошли 57 пассажиров корабля. У шестерых из них тесты дали положительный результат. Возраст, пол и гражданство новых пациентов не уточняются.

Таким образом, общее число зараженных на Diamond Princess составляет уже 70 человек. Семеро заболевших пожаловались на ухудшение состояния, их эвакуировали и отправили в больницу. Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжелое.

Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
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Ранее Минздрав Японии сообщал о 64 заболевших на борту судна.

Карантин на Diamond Princess был введен, после того как у сошедшего с лайнера 80-летнего пассажира диагностировали коронавирус. Сначала сообщалось о десяти заразившихся. Затем их число начало увеличиваться. Судно будет находиться в карантине 14 дней.

В посольстве сообщили, что на борту находятся 24 гражданина России, в том числе двое детей. Никто из них не заболел.

Теги: коронавирус, Япония, лайнер
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