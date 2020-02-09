Украина разочаровалась новой санкционной процедурой Совета Европы

Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

«Украина решительно и последовательно выступает против введения процедур, которые прямо или косвенно разрушают механизмы наложения ограничительных мер, включая санкции», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению МИД, они должны вводиться против стран, которые сознательно и систематически нарушают принципы и нормы международного права.

В дипведомстве заявили, что она «сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения». Украинская делегация голосовала против этого решения, отметили в МИД.