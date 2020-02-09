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Политика ,  
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Украина разочаровалась новой санкционной процедурой Совета Европы

Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

«Украина решительно и последовательно выступает против введения процедур, которые прямо или косвенно разрушают механизмы наложения ограничительных мер, включая санкции», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению МИД, они должны вводиться против стран, которые сознательно и систематически нарушают принципы и нормы международного права.

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В дипведомстве заявили, что она «сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения». Украинская делегация голосовала против этого решения, отметили в МИД.

В МИД Украины добавили, что подобные процедуры усугубляют мировоззренческий кризис Совета Европы, который начался после того, как совет эффективно не отреагировал на «развязанные Россией войны». По мнению дипведомства, тогда организация отступила от своих уставных целей. В МИД заявили, что «российская вооруженная агрессия» должна рассматриваться как серьезное нарушение фундаментальных принципов и ценностей Совета Европы.

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В дипведомстве назвали действия организации недальновидными и отметили, что они только будут усиливать чувство безнаказанности и поощрять нарушителей. Украина ожидает, что в ближайшее время будет показано, сможет ли новый механизм привлечь к ответственности нарушающих международное право и права человека.

Против России действуют санкции, связанные с присоединением Крыма, а также конфликтом в Донбассе. В конце января Евросоюз включил в санкционный список семь человек, причастных к организации проведения выборов в Крыму. Врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев отметил, что введение против него новых ограничений ничего не изменит. Глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что рад включению в персональный санкционный список ЕС, так как он оказался «в компании достойных людей».

Теги: МИД Украины, санкции, Совет Европы
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