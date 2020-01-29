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Премьер Крыма назвал смешными новые персональные санкции ЕС

Глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что рад включению в персональный санкционный список Евросоюза. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По его словам, таким образом он оказался «в компании достойных людей», которые помогают развиваться полуострову и защищают права его граждан.

Гоцанюк также напомнил, что с момента вхождения Крыма в состав России прошло более шести лет. «Говорить о санкциях, мягко говоря, смешно и в то же время печально», — заявил он.

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Евросоюз включил семь человек в санкционный список 28 января. Помимо Гоцанюка в него попали врио главы Севастополя Михаил Развозжаев и сотрудники горизбиркома — ЕС ввел против них ограничения за участие в организации выборов на территории, которую Евросоюз считает оккупированной частью Украины. До этого в санкционном списке Евросоюза уже находились пять членов избирательных комиссий в Крыму и Севастополе. Против них ограничения ввели в мае 2018 года за организацию голосования на выборах президента в марте того же года.

Теги: Крым, санкции, ЕС
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