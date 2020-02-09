Американские и афганские военные попали под обстрел в Афганистане

Американские и афганские военные, проводившие совместную операцию, попали под обстрел в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя американского командования в стране полковника Сонни Леггетта.

Издание со ссылкой на двух афганских чиновников пишет, что в результате погибли 5-6 американских солдат и шесть афганских. Американский чиновник сообщил NYT, что по крайней мере шесть военных США пострадали, некоторые из них погибли.

Источники отметили, что американские военные помогали афганской армии расчистить территорию, где расположились боевики «Талибана» (запрещенная в России организация).

В конце января в Афганистане потерпел крушение американский военный самолет Bombardier E-11A. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Талибан», однако полковник Сонни Леггетт назвал фальшивкой сообщения талибов о причастности к авиакатастрофе.