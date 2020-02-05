Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке

Дональд Трамп (в центре) (Фото: Leah Millis / Keystone Press Agency / / Global Look Press)

США стремятся закончить вооруженные конфликты на Ближнем Востоке со своим участием. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время послания конгрессу о положении дел в стране. Текст публикует The New York Times.

«Защищая жизни американцев, мы работаем над тем, чтобы завершить войны с участием Америки на Ближнем Востоке», — сказал он.

Говоря о конфликте в Афганистане, президент сказал, что не собирается делать США «полицейским» для других стран. «Мы работаем, чтобы положить конец самой продолжительной войне Америки и вернуть наши войска домой», — заявил Трамп.

28 января Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта — так называемую «сделку века», которая должна, по мнению США, положить конец конфликту между двумя государствами и частично снять напряжение на Ближнем Востоке.