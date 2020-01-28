Военные США обнаружили останки погибших при крушении самолета в Афганиста

По официальной информации в результате падения военного Bombardier E-11A погибли двое членов экипажа. Талибы, взявшие на себя ответственность за уничтожение самолета, утверждают, что жертв было больше

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Американские военные в Афганистане обнаружили тела двух погибших на месте крушения военного самолета Bombardier E-11A в провинции Газни, сообщает агентство Reuters. В заявлении, которое разместил в своем Twitter официальный представитель группировки США в регионе Сонни Леггетт указывается, что местные жители, которые ранее оказались на месте крушения, отнеслись к останкам американских военных «со всем уважением, свойственном их культурным обычаям».

Также американцам удалось обнаружить «черный ящик» разбившегося самолета. В заявлении американского командования при этом отмечается, что причины катастрофы по-прежнему являются предметом расследования, однако «нет никаких признаков того, что самолет упал в результате вражеского огня».

По официальной информации, на борту разбившегося E-11A были лишь два члена экипажа.

В «Талибане» (запрещенной в России организации) утверждают, что они сбили самолет. Его представитель Забиулла Муджахид заявил Reuters, что контролирующие большую часть провинции Газни боевики не позволили афганской армии пробиться к месту аварии, однако талибы разрешили поисковой команде добраться до обломков самолета и забрать тела погибших. При этом Муджахид утверждает, что всего на месте крушения E-11A изначально были тела шестерых жертв катастрофы.