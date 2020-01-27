США подтвердили гибель своего военного самолета в Афганистане

При этом военные опровергают информацию о том, что Bombardier был сбит афганскими талибами

Американский самолет Bombardier E-11A разбился в Афганистане. Эту информацию в своем Twitter подтвердил официальный представитель американского военного командования в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

«Самолет разбился сегодня в провинции Газни. Причины случившегося расследуются, однако сейчас нет никаких признаков того, что инцидент стал следствием действий противника», — сообщил Леггетт.

Представитель американского командования добавил, что сообщения талибов о причастности к катастрофе «являются фальшивкой».

Ранее в «Талибане» (организация запрещена в России) объявили, что сбили самолет, на борту которого были американские военные.

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