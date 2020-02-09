Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780 человек

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 780 человек. Об этом сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.

В провинции находится город Ухань, который стал эпицентром заболевания. В нем погибли 608 человек. Всего в регионе зафиксировали 27,1 тыс. случаев заражения.

Накануне сообщалось, что всего от коронавируса погибли 724 человека. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, число жертв заболевания в Китае составляло 722 человека, из которых в провинции Хубэй — 699.