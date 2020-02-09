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Вирус из Китая ,  
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Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780 человек

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 780 человек. Об этом сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.

В провинции находится город Ухань, который стал эпицентром заболевания. В нем погибли 608 человек. Всего в регионе зафиксировали 27,1 тыс. случаев заражения.

США эвакуировали из Китая более 800 человек
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Накануне сообщалось, что всего от коронавируса погибли 724 человека. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, число жертв заболевания в Китае составляло 722 человека, из которых в провинции Хубэй — 699.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 8 февраля
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Вспышка коронавируса возникла в Ухане в декабре 2019 года. Затем случаи заболевания зафиксировали во всех регионах Китая, в США, Японии, Таиланде, Франции, Великобритании, России и других странах.

8 февраля в Ухане от коронавируса умерли первые иностранные граждане — американец и японец. Из Китая в Тюменскую область эвакуировали россиян. Их поместили на двухнедельный карантин. Однако у них не выявили признаков заболевания.

Теги: коронавирус, Китай
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